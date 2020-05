PETA realiza protesta en Animal Crossing

Escuchar Nota

Un juego en donde muchos de los personajes son animales, en donde los jugadores cultivan plantas y pueden pescar, no para matar sino para mostrar las especies en museos parece algo inocente. Sin embargoPETA (People for the Ethical Treatment of Animals),el videojuego para Nintendo Switch,En el museo de exhiben peces e insectos que los jugadores puedes atrapar, aunque no matar. Aun así paraLos personajes también gritan al lado de Blathers, el búho que se "encarga" del museo, pues argumentan que este anima a los jugadores a sacar peces de sus hábitats naturales para poder atraparlos en tanques diminutos.De hecho el nombre de la organización fue trending topic durante algunas horas.en donde recomiendan a los jugadores evitar actividades en Animal Crossing como desenterrar almejas, atrapar insectos y salir a pescar. Asimismo piden a los jugadores solo "comer" fruta., dice el guía de PETA.Animal Crossing: New Horizons ya ha llamado la atención por otras curiosidades. Recientemente, debido a la pandemia por Covid-19 se convirtió en un escaparate para conocer virtualmente a otras personas y tener citas románticas.