Petróleo mexicano alcanza los 40 dólares

Ciudad de México.- El petróleo mexicano superó la barrera de los 40 dólares al terminar la sesión de hoy en 40.23 dólares por barril, lo que significó una ganancia de 73 centavos desde los 39.50 dólares, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).



Desde el 5 de marzo no se veía un precio similar, como consecuencia de la caída a escala global provocado por la caída en la demanda y altos inventarios de petróleo.



De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), el precio del crudo no se encontraba arriba de los 40 dólares desde el 5 de marzo, cuando cotizó en 40.32 dólares, para después continuar con una tenía a la baja que lo llevo a cotizar en corras negativas el 20 de abril.



En el mercado internacional se registraron ganancias, la mezcla estadunidense West Texas Intermediate (WTI) cerró en 42.19 dólares por barril, lo que significó un avance de 1.18 por ciento, mientras que el precio de la mezcla Brent ganó 2.14 por ciento, al cotizar en 45.38 dólares por barril.



Banco Base destacó que durante la sesión, el WTI y Brent alcanzaron precios máximos de 43.52 y 46,23 dólares por barril, niveles no vistos desde el mes de marzo.



Explicó que las amplias ganancias observadas durante la sesión se dieron ante tres principales factores; primero, el optimismo generado por la expectativa de una mayor liquidez en el mercado, ya que se espera que Estados Unidos otorgue otro paquete de estímulos fiscales.



Segundo, por el debilitamiento generalizado del dólar estadounidense, que aumenta el atractivo de los commodities, ya que los hace más accesibles para los inversionistas que tienen otra divisa; y, tercero, por la amplia reducción en los inventarios de petróleo durante la semana previa, que aumentó el optimismo en el mercado, ya que es la tercera semana consecutiva de contracciones en los inventarios comerciales.



Con información de Milenio