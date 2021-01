Pfizer asegura que su vacuna parece eficaz contra nuevas variantes de Covid-19

Escuchar Nota

El consejero delegado de la farmacéutica Pfizer, Albert Bourla, dijo este miércoles que la vacuna contra la Covid-19 que han desarrollado junto con BioNTech, aunque aún deben analizarse resultados clínicos para tener certeza.Esta es "una indicación muy clara, pero tenemos que medir también resultados clínicos para estar seguros. Pero, en mi opinión, creo que los resultados serán muy positivos", añadió.Bourla explicó que, algo sobre lo que aún no hay resultados concluyentes.En-dijo- se ha detectado una "protección significativa" en cuanto a la transferencia del virus y, si bien aún no se ha probado en humanos, Pfizer tiene "datos alentadores" y podría saber más en este sentido el próximo febrero.El consejero delegado de la farmacéutica estadounidense dijo que ahora mismode producir la vacuna en todo el mundo y confían en "aumentar drásticamente" la producción.La UE, añadió, ha actuado "bastante rápido, especialmente en esta segunda fase", para asegurarse una importante cantidad de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech, de las cuales una buena parte llegarán pronto.En concreto, lanegoció antes de que se confirmase la eficacia de la vacuna un contrato para obtener 200 millones de dosis de la misma, con la opción adicional de recibir otros 100 millones.Bruselas ejecutó esta opción tras autorizarse el uso de la vacuna en la UE y, de estos 100 millones, 50 millones de dosis serán entregadas en el segundo trimestre de 2021, según Bourla.En enero, la Comisión ha cerrado un nuevo acuerdo para obtener 300 millones adicionales y, de estos, 75 millones llegarán también en el segundo trimestre del año.Estasse suman a las dosis que ya están llegando para las campañas de vacunación en los diferentes países europeos, dónde han acuciado las críticas por la lentitud del esfuerzo de inmunización.Bourla dijo, por otra parte, que están evaluando si es posible "producir alguna versión que pueda publicarse" de los contratos firmados entre Pfizer y BioNTech y la UE puesto que, si bien estos son confidenciales, en Europa "se ha convertido en un tema muy sensible".