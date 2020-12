Pfizer da curso a enfermeras para aplicar vacuna anticovid en México

Escuchar Nota

“La vacuna está enfocada únicamente a una proteína, a la proteína S o Spike, y evita que el virus se adhiera a las células. Encapsulamos el RNA Mensajero, el cual es una estructura modificada, no es el RNA real del virus, sino un replicado, por lo que no va a causar infección ni enfermedad”, aseveró Carlos O’Quinn Reyes, expertos del grupo de Pfizer.



-“No sabemos, no tenemos datos suficiente, la vacuna lleva poco tiempo”, respondió Palacios. En la sesión no se mencionó la realización de pruebas de detección previas.



“¿Es segura la vacuna?”, los especialistas de Pfizer presentaron todo el estudio clínico de seguridad de que la tecnología en absoluto propiciara la infección; sin embargo, la empresa junto con el IMSS y la Secretaría de Salud reportarán los efectos adversos.



-“Hasta el momento, las proyecciones, firmar un consentimiento informado. Esa es decisión del gobierno. Hasta este momento no se ha tenido esa necesidad”, agregó Palacios.



-La respuesta es que “tampoco se sabe, se está dando seguimiento a los voluntarios para comprobar, como esperan científicamente, que sean dos años y lo sabremos con el tiempo, y continuemos con los estudios fase 4 de eficacia.



-“No les podemos garantizar que no lo vuelvan a contraer”, comentó Palacios tras subrayar que la farmacéutica se comprometió, en el contrato con México, a dotar al país de 34.4 millones de dosis a lo largo de 2021.



“Para mí es importante esta capacitación. Es mucha la responsabilidad que vamos a tener los profesionales de la salud porque obviamente es una vacuna nueva y debemos tener amplio conocimiento de cómo se debe de aplicar, de su manejo, su transportación y fortalecernos como profesionales”, dijo Augusto, uno de los que ayudarán a la vacunación.



“Es una emoción bonita ser de los primeros en la línea para la aplicación de la vacuna. Está en nuestras manos una responsabilidad muy grande”, abundó Selene, otra de las enfermeras.



de los institutospara arrancar la primera etapa en México del esquema de inmunización de 125 mil trabajadores de la salud a partir del 22 de diciembre.Luego de la bienvenida efectuada por Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, y Oliva López, secretaria de Salud de la Ciudad de México,, la cual se aplicará en un tiempo récord, menor a 15 días, ante la falta de ultracongeladores.Cada multidosis será usada en cinco personas. Se aplicará vía intravenosa, en el brazo no dominante, 0.3 mililitros de la molécula encapsulada llamada ARN Mensajero que, una vez que entra en contacto con el citoplasma, es decir, con el núcleo de las células, genera anticuerpos contra el covid-19.Existe "probabilidad pequeña" que vacuna no sea efectiva en alguna personaO’Quinn Reyes, junto con María Gabriela Palacios, igual del equipo médico y de investigación de Pfizer, respondieron a las dudas por parte del personal. Se reconoció que “es posible que la vacuna de Pfizer y BioNTech no proteja a todos los receptores” como demostró su propio estudio.En el estudio clínico fase 3, abundó Palacios, demostró eficacia en el 95 por ciento de los voluntarios pero por alguna razón no protegió a todos los que fueron vacunados: “existe una posibilidad pequeña de que no sea efectiva y se pueda enfermar esa persona, aún desconocemos las razones”.Y surgieron más dudas:, ¿Qué procede?, Reyes dejó en claro que puede aplicarse en los siguientes días, incluso hasta 11 días después. No está recomendado repetir el esquema de vacunación, añadió.Los trabajadores que reciban la primera dosis no deben tener covid al instante de la vacunación, de hecho, se deben cuidar con las medidas de higiene, uso de cubrebocas, distanciamiento social, entre otras.“Si ese trabajador se vacuna el día cero y, en el día 15 presenta Sars-CoV-2, tenemos que esperar a que se resuelva la enfermedad, ya no tenga síntomas, entonces se suministra la segunda dosis”, dijo Reyes tras referir que la vacuna produce anticuerpos desde el día sexto y la efectividad se logra después del día 21.Se dejó en claro que la vacuna se puede aplicar tanto a personas que cursaron con covid en etapa leve o grave. La restricción es que se hayan utilizado como tratamiento previos medicamentos con anticuerpos monoclonales y, en ese caso, evaluar a la persona 90 días después para determinar si es candidata.¿Cuáles son las reacciones alérgicas de la vacuna?Las reacciones alérgicas fueron un tema de preocupación entre los trabajadores de la salud debido a los casos reportados en Reino Unido.Los representantes médicos de Pfizer comentaron que durante el proceso de interrogatorio es necesario preguntar a la persona sobre si ha tenido alergias que lo hayan llevado a la hospitalización, causando falta de oxígeno.“Creemos que lo que pasó en Reino Unido fue una reacción cruzada pero no tenemos todos los elementos”, aclararon.Si es alérgico sin llegar a grados extremos, deberá permanecer después de la aplicación media hora bajo vigilancia. En el resto de los casos de 15 a 20 minutos mantener esa vigilancia, añadió.Se recomienda que haya un lapso de 14 días, aunque lo ideal es de un mes de por medio.Lo que han visto en los estudios, y en otros países, es que causa irritación en el área donde se aplicó la vacuna, cansancio, fatiga, dolor de cabeza. Síntomas que aparecerán y desaparecen en 48 horas y por ello no se recomienda medicamento: “Ahora, 100 por ciento seguro no hay nada seguro, ningún medicamento”, comentó Palacios; por ello es importante la farmacovigilancia.por los rayos x y gama. Se tendría que hacer una excepción en este procedimiento para evitar alterar las dosis, más aún, cuando una vez abierto el contenedor se tiene 5 horas de uso y, en caso de pasar a una red de 8 grados, un máximo de 5 días para evitar que se vea afectada la potencia de la vacuna.En la capacitación, los expertos de Pfizer mencionaron la importancia de usar equipo de protección personal: lentes de seguridad para proteger los ojos durante la manipulación de la cámara o contenedor con hielo seco, guantes para evitar daños en la piel por la temperatura.Se informó queConsiderando que en los contenedores pueden estar 10 días, en la red de frío de 8 grados, cinco días adicionales.Emoción y responsabilidad por aplicar las vacunasCada una de las cámaras que se trasladarán al país con las vacunas tiene GPS, medidor de registro de temperatura desde la salida de la planta de manufactura hasta el punto de entrega, indica la ubicación geográfica en tiempo real. Se integra con un botón rojo que se desactiva apretando 5 segundo, igual monitorea la temperatura.Si la empresa detecta fallas en algún contenedor que llegue a México vía aérea, entonces, se cambiará por uno en buenas condiciones. En esto de la logística contribuirá las fuerzas armadas, Marina y el Ejército.