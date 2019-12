PGJ alista reaprehensión de ex esposo de Abril Pérez

"El día de hoy también se le vence el término de tres días dado que no se presentó a la firma a la cual estaba obligado. Tiene tres días para justificar la razón por la cual no se presentó, el día de hoy es un día importante, estamos atentos vamos a ver si se presenta a esta audiencia y justifica la inasistencia a la firma.

"Si no se presenta y no justifica vamos a pedir que se le cambien las medidas cautelares", advirtió.

Respecto al crimen contra Abril Pérez, ocurrido el 25 de noviembre en la alcaldía Coyoacán, la funcionaria capitalina confió en que habrá resultados para esclarecer el móvil y encontrar a los autores materiales e intelectuales.

La Procuraduría capitalina alista una reaprehensión contra, ex esposo deSagaón, si no se presenta a la audiencia programada por el delito de violencia intrafamiliar al que está vinculado luego de haber golpeado a su ex pareja, quien fuehace unas semanas en calles de la Ciudad de México.La procuradora capitalina, Ernestina Godoy, recordó que si Juan Carlos García no se presenta a la audiencia se solicitará al juez se le revoque las medidas cautelares y se le pueda reaprehender, en proceso como feminicidio en grado de tentativa que inició la Procuraduría capitalina y que un juez reclasificó como violencia intrafamiliar."Vamos a solicitar que se revoquen medidas cautelares", dice vocero de PGJPor separado el vocero de la procuraduría, Ulises Lara López, confirmó que esa dependencia alista la solicitud a un juez para eliminar las medidas cautelares al ex esposo de Abril y con ello detenerlo por el caso de enero de 2019."Y nos faltaría todo el caso de la investigación del feminicidio que lleva ya su ruta por parte de la Fiscalía de Homicidios Dolosos”, agregó.Lamentó que dos jueces y un magistrado hayan reclasificado deen grado de tentativa a sólo violencia intrafamiliar, lo cual permitió a Juan Carlos García seguir el proceso en libertad con medidas cautelares como son firmar ante los juzgados y no salir del país. Estos beneficios se pueden revocar.“Nosotros estamos en la idea de que esta persona no se presentó y si hoy en la audiencia tampoco lo hiciere, vamos a solicitar que se revoquen estas medidas cautelares y se le conceda a la Procuraduría capitalina la orden depara presentarlo ante el juez de control", agregó.