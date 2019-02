PGR me obligó con una pistola a aceptar la sentencia: Duarte

El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, afirmó este miércoles que la Procuraduría General de la República (PGR) lo obligó a aceptar su sentencia de nueve años de prisión.“Tenía una pistola en la cabeza, de que si no aceptaba me ponían una condena de 25 años de prisión, la PGR directamente. O aceptas el juicio abreviado y te vas con esta (condena) o te ponemos delincuencia organizada y te hacemos toda una campaña para poderte condenar y te quedes el resto de tu vida en la cárcel”, dijo Duarte en entrevista con Grupo Fórmula.Agregó que a algunas de las personas que testificaron en su contra nunca los conoció.En entrevista con Ciro Gómez Leyva, desde el Reclusorio Norte, al ser cuestionado si la PGR lo habría beneficiado en el proceso que enfrenta, el ex mandatario veracruzano, aseveró que fue por el contrario: "¡Cómo me va a ayudar la PGR cuando lo único que existe en mi contra son los dichos de personas que ni conozco; son personas que en mi vida he visto"."Al que dicen que es mi contador lo vine a conocer aquí adentro, en mi vida había cruzado palabra con Javier Nava (...) así como otros que declararon en contra mía que hicieron y deshicieron por orden mía, yo nunca los conocí y realmente no tuve que ver en las acciones que dicen", agregó.Duarte afirmó que no existen cuentas, bienes ni transferencias en los que aparezcan nombres de él y sus familia."No existe una cuenta, no existe un cliente, no existe una operación, no existe una empresa en donde yo o alguien de mi familia aparezca, solo están los dichos de estas personas que confiesan haber cometido estos ilícitos y por el simple hecho de que lo hicieron por órdenes mías les quitan los delitos y les dan lo que la ley señala como criterios de oportunidad, que son testigos protegidos y andan como si nada en la calle".Indicó que ahora se está concentrando en tres pilares importantes: su familia, libertad y reconstruirse. Sobre este último dijo que será una vez que se den los dos primeros: “el ver que hacer de mí”.Así se refirió el exgobernador veracruzano al ser cuestionado sobre el posible lavado de dinero en contra de una universidad pública de Veracruz por un monto de 150 millones de dólares que detectó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda Crédito Público (SHCP)."La universidad es autónoma, aunque fuera durante mi periodo, la universidad veracruzana es un organismo autónomo, no tiene que ver con la administración pública del estado, lo único que el Gobierno de Veracruz hace es apoyar a la universidad con parte de su presupuesto", dijo y agregó que "ese muertito no me lo pueden cargar. Pueden y no sería ninguna novedad que de eso me quisieran acusar, pero no tengo nada que ver con el manejo de recursos de la universidad".Duarte dijo que huyó del país porque ya veía una persecución política en su contra por parte del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y del exgobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares.