PIB mexicano caería 11.2%, la peor perspectiva hasta ahora

Saltillo, Coah.- Ante el impacto de la pandemia de Covid-19 en la actividad económica en México, la contracción que tendrá el país en 2020 será la más pronunciada desde 1932, dijo Credit Suisse.



En un análisis sobre las expectativas de la economía mexicana, la firma advirtió que se está haciendo tarde para aplicar cambios en la dirección de Gobierno, de lo contrario la depresión que vivirá la economía mexicana podría ser permanente.



“Seguimos preocupados por las perspectivas a mediano plazo. La falta de un modelo claro para el desarrollo, más allá de las transferencias sociales y las obras públicas emblemáticas, junto con el aparente desdén hacia las instituciones, probablemente continuará limitando la inversión privada y, por lo tanto, las perspectivas de crecimiento.



“Estos son algunos de los elementos que las agencias de calificación han advertido repetidamente en su evaluación de México. Se está haciendo tarde, pero hay tiempo para cambiar el curso de acción. Tememos que no hacerlo hará que la depresión actual sea permanente



“Si la contracción económica real termina siendo -9%, -10% o -12% será en gran medida irrelevante. Será fea”, refirió.



Credit Suisse mantuvo su pronóstico de caída del Producto Interno Bruto (PIB) en el país de -9.5% al cierre de 2020, pero lo revisará en julio una vez que se tengan los datos preliminares sobre el desempeño en el segundo trimestre del año de la actividad económica.







Desplome sería de 11.2%: Citi



Por su parte, Citigroup revisó su proyección para el PIB de México a una caída de 11.2% este año, desde una estimación previa de -9 por ciento. Esa es hasta el momento la peor previsión por parte de analistas para la economía nacional.



Al revisar su proyección, el banco citó decisiones políticas inadecuadas del Gobierno como respuesta a la pandemia de coronavirus.



“La caída de la actividad económica ha sido sorprendente”, dijo el banco en un reporte. Asimismo, prevé una recuperación para el país en forma de “U” amplia, con una fuerte caída al principio.



Por otra parte, analistas consultados por Citibanamex, en su encuesta quincenal de expectativas, estimaron que la economía mexicana podría caer 9.2% en 2020, un revés mayor que el menos 8.4 anticipado hace 15 días.



Mientras, para el 2021, el PIB nacional avanzaría 3%, en lugar de 2.7 del estimado anterior.



En cuanto a sus pronósticos de inflación, estiman que aumentaría a 3.34% en 2020, y a 3.50% para 2021.



El consenso también estima que el Índice Nacional de Precios al Consumidor aumentó 0.42% mensual en junio, lo que implica una tasa anual de 3.2 por ciento.



En la parte monetaria, la mayoría de los participantes de la encuesta anticipa que el próximo movimiento en la tasa de política de Banco de México será en agosto, con un recorte de 50 puntos base.



Sus pronósticos sobre la tasa de referencia al cierre de 2020 y 2021 se mantienen en 4.50%, igual que en el estudio de hace dos semanas.



Respecto al tipo de cambio, los analistas estiman que el dólar alcance 22.8 pesos al cierre de 2020 y que para 2021 cotice a 22.50 unidades.







'Saldríamos de atolladero económico en 4 años'



“No saldremos del atolladero económico en el que nos encontramos, por lo menos, no durante los próximos cuatro años, ni será el nuevo T-MEC el tratado que venga a rescatarnos del marasmo en el que nos encontramos en materia económica”, afirmó el doctor Antonio Serrano Camarena.



El economista y asesor de cámaras empresariales indicó que “no tenemos la capacidad para salir de la crisis, y no solo no se trata de que el presidente López Obrador no la tenga, sino que en estos momentos México no la tiene, y eso es lo que está pasando.



“La concentración de la riqueza va a ser terrible, y bajo estas condiciones, solo la gente que tenga habilidades especiales, la mucho mejor preparada, la que le puso más valor agregado a sus carreras y oficios, es la que va a tener mucho trabajo y mejores oportunidades”, expresó.



El también maestro de la Facultad de Economía de la UAdeC dejó en claro que “el resto de la población, que es la gente que no tiene secundaria, que no tuvo la oportunidad de estudiar o que si la tuvo no la aprovechó, a ellos sí se les va a poner muy difícil, producto de esta seria crisis económica”, de la que dijo ya era muy severa, y que vino a complicarla la pandemia generada por el Covid-19.