PIB tardará hasta 6 años en regresar a niveles de 2018, advierte Banxico

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El Banco de México (Banxico) advirtió que si bien se espera una recuperación económica tras el relajamiento en las medidas de confinamiento para contener la pandemia del covid-19, ésta será gradual y prolongada, y ante una recesión de una magnitud no vista en 88 años, diversos escenarios sugieren un periodo de entre dos y hasta seis años para que el Producto Interno Bruto (PIB) regrese al nivel observado en 2018.



De acuerdo con la minuta de la última reunión de política monetaria, la Junta de Gobierno estima que la actividad económica se mantendrá deprimida por un largo periodo, con una afectación mayor sobre el mercado laboral, y su recuperación dependerá de los avances en la contención de la epidemia, así como del desarrollo de una vacuna y de un tratamiento eficaz.



La mayoría de los integrantes de la junta apuntó que se prevé que el consumo y la inversión sigan mostrando debilidad, como resultado de la evolución de la pandemia, de los menores ingresos de hogares y de los bajos niveles de confianza. Algunos agregaron la menor disponibilidad de financiamiento para hogares y empresas, aunque uno mencionó que las remesas han crecido, apoyando al gasto interno.



Otro integrante argumentó que el menor dinamismo del consumo y la inversión se deben a que sus determinantes permanecen muy deteriorados. Consideró que conforme han ido avanzando tanto la pandemia como la recuperación económica, comienza a ser más evidente que la actual crisis dejará secuelas más allá de las generadas por el choque de oferta inicial.



Mercados financieros aún no regresan a la normalidad: Banxico



En la reunión de política monetaria, la mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno del Banxico mencionó que los mercados financieros han presentado un comportamiento relativamente estable, al igual que el peso mexicano, al tiempo que se han registrado reducciones de las tasas de interés a lo largo de la curva de rendimientos, el riesgo soberano continuó disminuyendo de manera moderada y las salidas de inversionistas extranjeros se han aminorado.



No obstante, algunos destacaron que a pesar de la mejora, aún no se regresa a una situación de normalidad y uno subrayó que persisten elementos que llaman a la cautela. Entre estos, que las condiciones de operación siguen deterioradas, que el saldo negativo de la posición cambiaria neta siguió ampliándose y que los flujos de salida en instrumentos de renta fija acumulan en el año más de 15 mil millones de dólares, cifra que destaca entre los países emergentes.



Riesgos



Otro comentó que el peso mexicano puede estar sujeto a presiones en los próximos meses debido a factores idiosincrásicos, incluyendo la situación de Petróleos Mexicanos (Pemex), desafíos para las finanzas públicas y sus implicaciones para la calificación soberana, así como por un entorno externo difícil, caracterizado entre otros riesgos por las elecciones en Estados Unidos.



Algunos señalaron que la situación de las finanzas públicas constituye un factor de riesgo y destacaron que se espera que se deterioren y que aumente la razón deuda pública a PIB, a lo que se suma la preocupación por la situación de Pemex, pues además del deterioro operacional que sufre la empresa, enfrentará fuertes vencimientos que probablemente demandarán mayor apoyo fiscal y la posibilidad de pérdida del grado de inversión ya se ha traducido en un apretamiento en las condiciones financieras pero que en caso de materializarse, habría un aumento adicional en el costo de financiamiento.



Algunos integrantes de la Junta de Gobierno mencionaron la presencia de un entorno de políticas públicas poco propicio para estimular la inversión privada y la ausencia de una política fiscal contra-cíclica para apoyar al sector productivo. Uno alertó que lo anterior no solamente priva de este soporte a la recuperación, sino que también incrementa la posibilidad de daños más duraderos al aparato productivo.



Con información de Milenio.