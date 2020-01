Pide a estados asumir costos por Insabi

Escuchar Nota

"Si deciden en cambio usar el dinero de la fiscalización estatal o los impuestos estatales para organizar los servicios de salud con el gasto estatal, pues adelante y, si lo logran, les aplaudiremos", afirmó.

"No se acorrala a nadie, pero hay una lógica administrativa elemental que exige que se definan las cosas y hay un mandato de ley. Para poder planear necesitamos saber cuántos (Estados) son, no es lo mismo repartir 40 mil millones de pesos entre 32 (o menos entidades)", dijo en una reunión con medios.



"Por eso es el esfuerzo con los 32 gobernadores para empatar este cambio", afirmó.



"Si no aceptan, será su responsabilidad, como vamos a mantener la nuestra con el apoyo económico, pero la responsabilidad activa de la salud va a estar en esos Estados y ayudaremos cuando haya alguna necesidad".

Los Estados que no se sumen al Insabi serán responsables de los servicios de salud de sus habitantes y, si cobran cuotas, será su decisión, señaló Hugo López-Gatell, subsecretario de la Secretaría de Salud (Ssa).El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud sostuvo que no se acorrala a los Gobernadores estatales para sumarse al Insabi, pero es necesario que tomen una decisión.REFORMA publicó que el Presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió el jueves que los Gobernadores que no se sumen al nuevo esquema tendrán acceso sólo a los recursos que les corresponden por ley, pero no a la partida adicional que distribuirá la Federación para dar atención y medicamentos gratuitos., tienen hasta el último día de este mes para decidir si firman o no con la Federación.A su vez, el Secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, sostuvo que mantendrán la responsabilidad de aportar el apoyo económico federal a las entidades que no se sumen al nuevo modelo sanitario,Indicó que las entidades federativas son una pieza importante para mejorar la salud del País y, justificó, por eso insisten en que se adhieran al Insabi.