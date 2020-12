Pide a su amiga le ayude a comprar regalos de Navidad para sus hijos: historia termina mal

Escuchar Nota

Nos acercamos a una de las épocas del año que más disfrutan los niños pues muchos recibendeloso el. Desafortunadamente, debido a ladeque trajo desempleo y cierre de varias empresas, muchos padres se enfrentan a la dificultad de comprar los obsequios y están en busca de un “milagro navideño”, como esta mujer que se hizo viral en las redes sociales.Te advertimos que esta no es una tierna historia de unos niños que recibirán un detalle en Navidad gracias a un favor que pidió su mamá. En realidad es una muestra de que hay personas que buscan aprovecharse de los demás sin agradecer su disposición a ayudar.A través dese hizola historia de una mujer que le pide a su amiga ser suy ayudarle para poder darle un regalo a sus hijos.En las capturas de pantalla de una conversación que sostuvieron por WhastApp, al inicio todo parece una simple plática entre amigas que se quejan un poco de la situación actual con los niños en casa y el peligro del Covid-19.La mujer que en el chat está identificada como Vale le menciona a su amiga que su esposo perdió su trabajo como parte de la emergencia sanitaria y que sus niños no tendrán una buena navidad. Entonces le pregunta “quieres ser su milagro navideño”.La amiga responde con disposición al comentario y le señala que les puede comprar un juguete y una bota de dulces. Incluso le menciona que se los puede hacer llegar a través de Amazon para que ninguna tenga que desplazarse.Sin embargo, “Vale” no está conforme con la oferta y le menciona que,Muchos podrían molestarse con un mensaje como ese, pero la mujer simplemente le responde que no está en condiciones de hacer un gasto de esa magnitud pues no estaba trabajando. Hasta le menciona que probablemente regresará hasta marzo a sus labores, cuando la vacuna esté disponible.La mujer que solicitó el “milagro navideño” no se rinde y le dice a su amiga que ella cuenta con dinero pues, hasta lleva a sus gatos a la estética.Con toda la paciencia la primera vuelve a repetir su oferta de un juguete y dulces.Ante la negativa de su amiga, “Vale” comenzó a insultarle y decirle que ella gana mucho dinero, que un gasto de 5 mil pesos no le representaría un problema ya que seguro eso y más cuesta su ropa.Por supuesto la amiga está en todo su derecho de gastar en lo que ella quiera, como ella misma menciona, “su trabajo le ha costado”. Al fin colman su paciencia y le pide que no la vuelva a buscar.Pero la molestia de la madre fue tanta que terminó maldiciéndola y deseando que sus gatos se murieran.La conversación fue subida por el usuarioy, por supuesto, todos están de acuerdo en que la tal “Vale” solo quería aprovecharse.