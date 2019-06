Pide al PRI no ser satélite de Morena

El PRI no se debe convertir en un partido testimonial ni en satélite de Morena; al contrario, el país requiere de una verdadera oposición, afirma el ex aspirante a la presidencial nacional del tricolor, José Narro.El ex rector de la UNAM confió en que los priistas hagan una reflexión sobre su permanencia en el partido, pero, aclaró, no le correspondía a él llamar a una rebelión ante la simulación de la contienda interna, la cual, acusa, ya tiene a un ganador antes de la votación.Entrevistado en Entre Dichos, el también ex secretario de Salud asegura que aún no sabe qué hará, pero adelanta que estará activo.No, lo que yo señalo es que hay intervenciones que no son deseables. Si hay una relación entre ellas o no, eso no lo puedo sostener, pero sí digo que hay situaciones claras de sesgo en el proceso que lastiman el desarrollo del mismo, y lo convierten en un verdadero problema, en una exacerbación de uno de los obstáculos fundamentales: la simulación.Son hechos que ahí están, y no tengo ninguna prueba de una suerte de complot; lo que sí es evidente es que hay indicios de que por ahí se ha venido desarrollando y que, junto con el abultamiento del padrón y la poca confiabilidad del padrón, mete en una situación crítica al proceso porque se vuelve poco confiable.El grupo muy cercano a él ha estado en esa dirección, y de eso hay muestras evidentes. Tengo la percepción de que así ha sucedido, y no es lo que conviene. El voto de los priistas debe darse en el momento en el que está el proceso electoral, no antes.Me refiero a que no debe haber una injerencia de parte del Gobierno federal, antes era en Los Pinos, ahora no puede ser en Palacio Nacional.Cada uno de los integrantes de ese instituto político tiene la capacidad para tener una opinión o una preferencia, lo inconveniente es que esa preferencia se exprese antes de que tuviéramos una convocatoria y antes de que empiece el proceso. A mí me parece que no ayuda, sesga, como se dice en la tradición de un partido, se manda la línea.Los partidos políticos tienen derecho de establecer relaciones, alianzas, acuerdos, pero, en este momento, la democracia mexicana requiere de partidos de oposición claros, y de una oposición que no esté en modo negativo permanente, sino que sea capaz de decir sí, como ha pasado en algunos momentos, pero que también sea capaz de decir no.A mí no me gustaría porque convertiría a ese partido, al que yo pertenecía por 46 años, en un partido satélite del que está en el gobierno. A mí no me gustaría que el PRI, que ha sido el partido histórico, generador de muchas instituciones, el que contribuyó de manera decisiva a la democracia, sea un partido testimonial y mucho menos un partido satélite.Usted ya lo marcó, ya le dijo el candidato oficial, va a ser un liderazgo de cartón.Él tendrá que demostrar que no es así. Todavía no tenemos el registro, no sabemos cuáles son las fórmulas que se van a registrar. No sabemos qué es lo que va a pasar. Sí creo que tiene que haber un ejercicio y un esfuerzo de los integrantes del instituto político para tomar una decisión con toda libertad, es lo que deseo. Sí acuso un proceso que empieza de muy mala manera.Yo ya no puedo decir porque no estoy en esa contienda, pero Moreno será Morena. es un muy buen slogan para una oposición interna.Lamento que la dirigencia del partido no haya sido sensible a los señalamientos. Tuvimos con ellos una reunión los seis que habíamos expresado nuestro interés, y nosotros entendimos que se usaría el padrón de 6.5 millones, que de suyo no es confiable, ese es parte del punto. El padrón no es confiable, nos lo dijo el INE.Cada vez que el PRI intenta ir a una elección interna se fractura ¿se volvió a fracturar esta vez?Es una pequeña astilla. En este caso, este servidor lo que ha hecho es con absoluta convicción y congruencia. Tengo la impresión que uno de los problemas mayores del PRI es la simulación, los excesos, el alejamiento de las causas, la falta de democracia interna.No fue mi intención, es una decisión estrictamente personal. No quiero lastimar, no quiero hacer daño, quiero tener una muestra de consistencia, congruencia. Yo lo que decía es que al PRI le hace falta vitamina c: congruencia, consistencia, capacidad de cambio.Veo un riesgo, un peligro, y por eso a mí me parece que la democracia ahora requiere de partidos de oposición y de voces que tengan esa capacidad de decir 'así no'.No, lo que digo claramente es que voy a seguir luchando por México. Hay muchas formas, una es esa, un partido, pero no es esa mi intención en este momento. Voy a reflexionar, a hablar, porque llamé a la necesidad de discutir, plantear y actuar. Veremos hacia adelante cuál puede ser la mejor forma de ayudar al país.