Pide alcalde de Saltillo no echar tequilas, ‘luego se les olvida que hay pandemia’

“Donde sí se nos vino arriba, un poco, fue con las pachangas de año nuevo. Volvemos a lo mismo, el mayor foco de contagio es por las pachangas desordenadas, sin protocolo, donde la raza se echa dos o tres tequilas y se le olvida que hay pandemia”, dijo.



“Hay muchos paseantes que están legando de fuera del estado. Estas restricciones van en su mayoría para los visitantes. Se pide que los comercios y restaurantes sigan con los protocolos al pie del cañón, pero quien visita a Saltillo y a la Región Sureste sin un propósito importante, estamos pidiendo que eviten venir en estos tiempos”, apuntó. También se pondrá mayor énfasis en los operativos para vigilar y sancionar a quienes no portan cubrebocas en la vía pública.

Además de reforzar operativos y filtros sanitarios, el alcalde Manolo Jiménez Salinas estimó necesario restringir dos cosas: "las pachangas" –que están en mano de la población– y que gente externa a la ciudad no venga si no es estrictamente necesario.Gracias a la entrada en funciones de la, la Región Sureste cuenta ahora con 432 camas Covid, lo que permite bajar una ocupación hospitalaria al 51%, que es el principal indicador que se toma en cuenta en Subcomité Técnico Regional.Aseguró que son las fiestas donde se están dando gran parte de los contagios, por lo que pidió a la población evitar reuniones, como las tradicionales levantadas.“Para no pasar por alto la alerta federal se decidió en el Subcomité aplicar refuerzos en torno a las restricciones y protocolos, para no bajar la guardia., no porque ya llegó la vacuna esto se debe relajar, al contrario, bebemos seguir al pie del cañón, con la guardia arriba y avanzando con corresponsabilidad”, recordó.con el semáforo rojo, “en lo local siempre nos hemos guiado por lo que vemos que está pasando y con apoyo de los actores de la lucha contra el Covid-19”.