Pide AMLO a Infonavit no construir ‘huevitos’

El Presidente Andrés Manuel López Obrador recomendó al Infonavit cambiar el modelo de vivienda social para que ya no se entregue a los trabajadores viviendas diminutas o en zonas alejadas de las ciudades.Al encabezar la instalación de la 118 Asamblea General Ordinaria del Instituto, el Mandatario federal señaló que, en administraciones anteriores, funcionarios corruptos velaron por sus intereses en la adquisición de terrenos y la entrega de contratos a constructoras, en perjuicio de los trabajadores.López Obrador expuso que eso explica que en la actualidad haya viviendas abandonadas."Yo recomendaría, de manera respetuosa, que se cuide bien la administración para que no haya malos manejos, que no haya corrupción, que haya honestidad, cero corrupción, porque eso daña mucho; eso es lo que lleva a comprar terrenos alejadísimos donde nadie se va a ir a vivir o hacer huevitos, departamentos pequeñitos y por eso hay casas abandonadas y unidades habitacionales en el abandono", dijo."Porque nada más estuvieron pensando en el negocio, en el lucro, cómo comprar terrenos baratos, cómo recibir los contratos para la construcción de las unidades habitacionales y entregarlos y sacar provecho en lo personal, es decir, apostaron a la corrupción; eso hay que erradicarlo, acabarlo, terminar con la corrupción".