Pide AMLO a líderes obreros evitar simulación

En comida por el Día del Trabajo, el Presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a líderes obreros que se respete la ley y no exista la simulación."Que, como aquí lo mencionó don Carlos Aceves, se respete la ley, que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie", indicó."Y que no haya simulación, porque heredamos desgraciadamente del Porfiriato esa mala costumbre de respetar la Constitución en la forma para violarla en el fondo".El Presidente pidió a todos los líderes sindicales actuar con apego a la ley y recalcó la importancia de las reformas de su Gobierno."Si nosotros hablamos de llevar a cabo la cuarta transformación del País, correspondía plantear una nueva Constitución, pero resolvimos mejor llevar a cabo profundas reformas a la ley suprema, a la Constitución vigente", dijo."Optamos por eso porque consideramos que era posible, con el marco jurídico actual, hacer los cambios y adaptar la legalidad a las nuevas circunstancias".El Mandatario agradeció el apoyo de legisladores federales y locales de todas las corrientes y partidos hacia las nuevas reformas."Aprobamos modificaciones para combatir la corrupción, para desterrar la corrupción. Es increíble, pero la corrupción no era considerado como una falta, como un delito grave", aseguró."Está por aprobarse el quitar el fuero. Esto también viene de tiempo atrás".