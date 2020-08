Pide AMLO a su hermano y David León dar la cara ante FGR por video

Escuchar Nota

"Yo le recomendaría tanto a Pío como a David, con todo respeto son libres, que no se amparen, porque yo tengo la experiencia cuando el desafuero, bueno hasta me pagaron la fianza, fueron a pagarme la fianza mis adversarios, pero cuando uno paga una fianza es porque ya existe una sospecha, y el que nada debe nada teme", aseveró.

El presidente Andrés Manuelen donde aparecen con dinero en un sobre y una bolsa de papel, "que den la cara". Además,(FGR) y se debe llamar a declarar a los implicados.Dijo que; "cero corrupción, cero impunidad, sea quien sea. (...) Tienen que llamar a declarar a mi hermano y a David León y llegar a fondo, y lo mismo a los ex presidentes y no dejar ningún detalle en el caso de las denuncias contra Lozoya y contra García Luna, a fondo".Incluso,o enviar un escrito si es necesario para abonar a las investigaciones.En La Mañanera desde Aguascalientes,, en donde Morena "no ganó ni un solo distrito y de los 124 municipios de Chiapas solo se ganó uno", y aseguró que el dinero que aparece es parte de las aportaciones de la gente para fortalecer su movimiento.Con información de Milenio