Pide AMLO ahora sí, quedarse en casa ante contingencia por Covid-19

"Si no nos cuidamos, si no nos retiramos a nuestras casas y nos cuidamos, entonces puede pasar esto: Se nos van a disparar los casos de infección, y se nos van a saturar los hospitales, no nos van a alcanzar las camas, los hospitales", afirmó en un video publicado en redes sociales.



"Aun cuando estamos preparados para recibir a miles, pero esto va a ser algo desbordante, si nos cuidamos y hacemos caso va hacer así. Es decir no vamos a tener problemas de atención, no se nos van a saturar los hospitales, los centros de salud y vamos a salir adelante, pero no sólo eso, sino que vamos a tener menos muertes que eso es lo que más nos debe de importar", insistió.

"Tenemos que estar en nuestras casas, tenemos que guardar la sana distancia, pedirles eso: que en la familia busquemos tener, no aislados, sino con cuidado especial a nuestros adultos mayores", dijo.

El Presidente López Obrador alertó que los hospitales del País serán insuficientes contra el coronavirus si la población no obedece la indicación de quedarse en casa y salir solo para los más necesario. López Obrador recordó que su gobierno ya mandó a descansar a todos los servidores públicos que en estos momentos no son imprescindibles y llamó a hacer lo mismo a la iniciativa privada. Mostrando gráficas y datos, el Presidente afirmó que hasta ahora el País ha manejado adecuadamente la situación, pues existen menos contagios y muertes comparado con otros países, pero pidió la población que no se acuda al médico en balde.