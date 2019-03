Pide AMLO castigo por nexo de exedil con cártel

Andrés Manuel López Obrador aseguró que, de haber pruebas, no habrá impunidad en el caso del ex Alcalde de Cortazar, Hugo Estefanía, cuyos nexos con el crimen organizado fueron exhibidos en una grabación."No tengo elementos suficientes. Si se comete un delito y hay pruebas, que se castigue, a quien sea, no hay impunidad, sea quien sea.Ya no es lo mismo, no hay protegidos, no hay influyentismo, el que comete un delito debe ser castigado", aseguró en su conferencia mañanera.Este miércoles, REFORMA publica que ante la ofensiva federal contra el robo de combustible en Guanajuato, el Cártel de Santa Rosa de Lima ahora está interesado en los recursos federales destinados a municipios en el sur del Estado.En una conversación telefónica, el ex Edil perredista Estefanía le explica Noé Lara, "El Puma", operador del Cártel y sobrino del actual Alcalde de Villagrán, Juan Lara, qué recursos federales están por bajar en esa y otras demarcaciones.