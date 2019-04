Pide AMLO combatir corrupción en Pemex

A pesar de que Petróleos Mexicanos ha contratado funcionarios inhabilitados por la comisión de irregularidades, el Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que giró instrucciones para impedir la corrupción en la petrolera.El Mandatario reconoció que tanto personajes como empresas, relacionadas con manejos turbios, han intentado colarse como la humedad en los contratos públicos."La instrucción es que no haya ningún acto de corrupción, acabar con la corrupción en Pemex y en todo el Gobierno, desterrar la corrupción del País", dijo."Es un proceso también. Ya empezamos, no se tolera la corrupción arriba, pero les decía yo, son como la humedad, los saca uno por la puerta y se meten por la ventana, quieren así estar resistiendo. Pues ya no va a haber corrupción, se va a terminar con la corrupción".REFORMA reveló este miércoles que Reyna María Basilio Ortiz, inhabilitada por 15 años para ocupar un cargo público por autorizar adeudos de obras no reconocidas de la Línea 12 del Metro, es ahora la nueva coordinadora de Procura y Abastecimiento para Transformación Industrial de Pemex, encargada de adjudicar contratos.La ex funcionaria se desempeñó como directora de Administración de Contratos del Proyecto de la Línea 12 del Metro y en 2014 la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México la responsabilizó de autorizar indebidamente un reconocimiento de deuda con dos empresas, a las que ordenó se les pagara más de 478 millones de pesos, presuntamente sin cumplir los requisitos normativos.Cuando Marcelo Ebrard ocupó la Jefatura de Gobierno en la Capital, Basilio Ortiz figuró en el directorio de Pemex como encargada de las licitaciones y adjudicación de contratos de bienes y serviciosEste día, el Presidente aseguró que su Gobierno cuidará la contratación de empresas en Pemex, luego de los escándalos de corrupción que se han puesto en evidencia con la constructora brasileña Odebrecht."Fíjense el daño que causa una empresa de esa naturaleza: acabó con gobiernos, tiene en la cárcel a presidentes, una empresa", dijo."No queremos que esas empresas actúen en el País, vamos a ser muy cuidadosos".Por otro lado, a pesar de las críticas, defendió la invitación restringida a empresas extranjeras para la construcción de la nueva refinería en Dos Bocas, Tabasco."Cuidamos que fuesen empresas serias y especialistas. Si se abre y entra cualquier empresa y resulta que nos queda mal, como ha sido la costumbre, son pocas las empresas que cumplen, nos queda mal y no se termina la obra en tres años, ni siquiera en el sexenio y no cuesta ocho mil millones de dólares la refinería, sino 15 mil, se acaba todo nuestro prestigio, se fracasa", expresó.