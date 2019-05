Pide AMLO esperar investigación por balacera en Cuernavaca

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no adelantar hipótesis sobre el asesinato cometido en el centro de Cuernavaca el pasado miércoles.El tema fue abordado en la reunión de trabajo del gabinete federal de seguridad, previa a la conferencia de prensa matutina encabezada por López Obrador, en la que el titular del Ejecutivo recibió la información del caso.Que un enfrentamiento entre grupos y se presume que uno de los grupos contrató a este joven. Pero esa es una versión, vamos a decir, una hipótesis, no se puede dar como un hecho hasta que la autoridad competente no haga toda la investigación e informe”, expuso el titular del Ejecutivo en Palacio Nacional.Explicó que si bien el agresor fue capturado, aún se siguen haciendo las investigaciones necesarias para esclarecer cuál fue el móvil del asesinato.Atribuyó el caso a la degradación social que ha sufrido el sector juvenil en los años recientes.El que asesina, un joven, por una cantidad, si son ciertas las versiones de muy poco monto, cinco mil pesos. Fíjense a lo que llegamos por abandonar a los jóvenes. ¿Qué hicieron? Nada. Nada más llamarles ninis. Los abandonaron”, lamentó.El presidente consideró que el sicario ejemplifica su postura de que el modelo neoliberal fue el que generó condiciones de marginación entre la población juvenil.Esto orilló a los jóvenes a involucrarse en lo que califica el presidente como conductas antisociales.Ahora que salgan a explicarnos los defensores del modelo neoliberal, que nunca pensaron en que iban a producir una descomposición social como la que estamos padeciendo o fue surgido esto por la casualidad”, cuestionó López Obrador.El presidente aseguró que no se ha comunicado con el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, para abordar el tema.