Pide amparo ex director de Caja Libertad

Jesús Beltrán González, ex director de Caja Libertad Servicios Financieros, presentó una demanda de amparo contra cualquier orden de aprehensión que haya sido librada en su contra, derivado de las investigaciones de la Fiscalía General de la República.A pesar de buscar el amparo y protección de la justicia, el ex ejecutivo de la sociedad financiera popular (sofipo) no solicitó en su demanda de garantías la suspensión de un eventual mandamiento privativo de la libertad.Jorge Antonio Medina Gaona, Juez Décimo Primero de Distrito en Amparo Penal, admitió a trámite la demanda y acordó celebrar el próximo miércoles la audiencia constitucional. Después de cumplir este trámite, estará en posibilidad de dictar sentencia.Sergio Hugo Bustamente Figueroa, quien denunció a Juan Collado ante la FGR, señala a Beltrán González de tener pruebas de las operaciones financieras de los ex Presidentes Enrique Peña Nieto y Carlos Salinas de Gortari en la Caja Libertad.Este testigo afirma que Beltrán le refirió que los ex Mandatarios, al igual que el empresario José Antonio Rico Rico, el casinero Javier Rodríguez Borgio, el Gobernador queretano Francisco Domínguez Servién y el líder de la bancada panista en el Senado, Mauricio Kuri, son los verdaderos dueños de la sofipo."No cuento con número de cuenta o mayores datos que pueda proporcionar de las personas antes señaladas, ya que esto me fue proporcionado por voz de Jesús Beltrán González, quien fue la persona que elaboró los contratos privados para acreditar que los antes citados son los verdaderos propietarios de Libertad Servicios Financieros, mencionándome éste que él guarda copia de los contratos que mencionó para su protección", declaró Bustamante.