Pide Arquidiócesis ‘corregir’ estrategia contra el crimen

La Arquidiócesis Primada de México exhortó a las autoridades federales, estatales y municipales a “corregir y adecuar sus estrategias para combatir con efectividad a la delincuencia, principalmente a la que trabaja de forma organizada”; asimismo, llamó a la sociedad a respaldar de los gobiernos y policías “comprometidos a acabar con la inseguridad” y también a ser parte de la solución en contra de este flagelo.A través de su editorial “Construyamos un México mejor para todos”, publicado en el semanario Desde la Fe, apuntó que “los mexicanos seguimos expresando nuestra indignación por la violencia e inseguridad que se vive en el país”, sobre todo ante “el incremento de delitos como el secuestro, el robo a transporte público con violencia y la extorsión”, de acuerdo a cifras oficiales y de organizaciones civiles.“Sin embargo, en medio de estas expresiones de irritación, lo que no debemos olvidar es que el reclamo contundente, debe ir principalmente dirigido a quienes cometen los crímenes; son a ellos a quienes, en primera instancia, debemos manifestar nuestro rechazo y motivar a la conversión”, señala el editorial.El editorial pide a la sociedad trabajar con una mayor unidad en contra de la inseguridad y la violencia, “impulsando desde la familia y las instituciones educativas ese cambio de mentalidad que nos permitirá ir construyendo una nación en paz”. Paralelamente, desde la Basílica de Guadalupe, el cardenal Carlos Aguiar Retes, pidió a los mexicanos su propia “cruz” y dejar atrás el egoísmo de sólo pensar en el bienestar propio.“Primera característica del discípulo de Jesús: no buscarse a sí mismo, sino superar el egoísmo interno de preocuparnos por los que convivimos, por los que están cerca de nosotros, por los que nos encontramos en nuestro caminar de la vida ¿qué tanto es superado esa tendencia interna de sólo pensar en mi bien y no en el de los demás?”, dijo en su sermón dominical.Este domingo, la Arquidiócesis también recordó el caso del universitario secuestrado y asesinado recientemente en la Ciudad de México, Norberto Ronquillo para tomar de ejemplo las declaraciones que dio su madre, Norelia Hernández, en las que dijo que no se trata sólo de culpar al gobierno de lo que está ocurriendo, sino “de trabajar unidos como ciudadanos, como padres de familia, y que cada quien, en su casa, haga lo propio para formar niños con ‘bases’ y con ‘moral’ que no sigan cometiendo estos crímenes”.