Pide Banxico créditos y banca, más claridad en era postCovid

Escuchar Nota

CDMX-. En la era post Covid se requiere un financiamiento más flexible y cercano a las necesidades de los acreditados, advirtió Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico).



“Es claro que la incertidumbre que ha introducido la pandemia a los modelos de negocio de todas las empresas requerirá que el financiamiento, en particular de las instituciones que lo otorgan, sea más flexible y cercano a las necesidades de los acreditados”, señaló durante su participación en el panel El Financiamiento en la Era Pos-Covid-19.



Por su parte, Luis Niño de Rivera, presidente de la Asociación de Bancos, señaló que si bien la banca ha creado reservas desde marzo para hacer frente a créditos incobrables, permanece la incertidumbre, no está claro cuándo terminará la pandemia.



“Hay 35 mil millones de pesos adicionales, lo cual mantienen las reservas en 200 mil millones, contra una cartera vencida de 116 mil millones de pesos”, subrayó.



Hay recursos para prestar, y agregó: “La banca es parte de la solución y no del problema, tiene una fortaleza en su estructura financiera muy importante en los índices de capitalización, de liquidez, en calidad de cartera y nivel de reservas".







Con información de Agencia Reforma y El Universal