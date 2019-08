Pide Batres a Monreal renunciar a coordinación

Durante meses el senador @RicardoMonrealA me persiguió y me combatió para sacarme de la Mesa Directiva.¿Qué logró? Exhibirse como un político faccioso incapaz de encabezar un amplio movimiento. El riesgo es que regresemos a las épocas del cacicazgo y el poder de un sólo individuo — Martí Batres (@martibatres) August 19, 2019

Lo han dicho otros y se corroboró hoy: @RicardoMonrealA es un factor de división en #Morena. Le hace mucho daño a nuestro movimiento. — Martí Batres (@martibatres) August 19, 2019

Martí Batres, actual Presidente de la Mesa Directiva del Senado, pidió a Ricardo Monreal renunciar a la coordinación del grupo parlamentario de Morena, por dividir a legisladores y para dar paso a una mujer."Quiere ser coordinador de un grupito con que se entiende, conocido como 'la burbuja', los demás no existen. Si no puede encabezar al conjunto que se haga a un lado", dijo Batres.El legislador morenista dijo que culminó un proceso lleno de trampas y fraudulento.Afirmó que Monreal se transformó en líder de un grupo interno y de una facción y que se exhibió como político faccioso y acomplejado."¿Qué ha logrado Monreal? Absolutamente nada, se ha exhibido como un político faccioso, incapaz de encabezar un movimiento plural, incapaz de convivir en la diversidad, incapaz de compartir responsabilidades políticas. Se ha exhibido por desgracia, y me da pena ajena, como un político acomplejado", aseguró Batres."(Monreal) se encargó de hablar con cada uno de los senadores para presionar, amenazar, con el objetivo de bloquearme el apoyo de los compañeros y compañeras para mi reelección".Batres acusó que Monreal lo persiguió durante meses y lo trató como enemigo, con una fiereza que ni siquiera ha recibido de adversarios.Agregó que al político zacatecano se le han tenido muchas consideraciones.