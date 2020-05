Pide Bronco ideas por combate contra COVID-19

Escuchar Nota

“Estamos viendo cómo podemos lograr que los negocios tengan producto, no en exceso. Queremos saber cómo podemos evitar eso (las filas), quisiera escuchar sus opiniones”, expreso el gobernador.



“Me gustaría que ustedes me asesoraran en eso pero al final del día la decisión es del sistema de Salud. Estamos teniendo muchos contagios, este día tuvimos seis defunciones



“Muchos de los contagios vienen cuando nos juntamos con mucha gente, nunca sabemos quién lo trae y quién no'', agregó.



“Queremos que la gente no este preocupada de si hay o no hay”.



El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, publicó un video en su cuenta de Facebook solicitando apoyo a los ciudadanos en el combate contra el COVID-19.Rodríguez mencionó en la grabación que ha visto como diversas personas del Estado van y hacen fila cuando camiones de cerveza van y surten en depósitos o tiendas de conveniencia.Detalló que hasta el momento van 2 mil 291 casos de Coronavirus en el Estado, 125 más en las últimas 24 horas, por lo que considera es importante moderar la situación.Recordó que hace unas semanas anunció que no habría producción de cerveza y los ciudadanos provocaron aglomeraciones en los establecimientos para comprarla.Mencionó que no solo quiere ideas para la distribución de cerveza, si no de medicinas y alimentos.Quienes quieran participar ante la petición del gobernador, pueden hacerlo directamente desde su cuenta de Facebook, en donde aseguro que estará pendiente de las aportaciones para considerarlas.