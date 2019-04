Pide Bronco paciencia por transporte en NL

Pese a la urgencia por resolver el problema del transporte público tras los paros parciales que afectaron a miles de ciudadanos, el Gobernador Jaime Rodríguez pidió a los empresarios y a los usuarios paciencia.Luego de asistir a un evento público en el Gimnasio Nuevo León, el Mandatario estatal dijo que pese a las críticas por no resolver aún el problema, no tomarán decisiones apresuradas."Mi convocatoria a todos es que no perdamos la paciencia", señaló Rodríguez, "tenemos que tomar la mejor decisión para todos, no sólo para un ente, ni para el usuario ni para el empresario de transporte."Todo mundo critica la falta de una decisión, pero yo no voy a tomar una decisión equivocada".Tras ser cuestionado sobre la advertencia de la Asociación de Transportistas de Nuevo León de continuar con los paros, "El Bronco" no aseguró si el servicio operará con normalidad en los próximos días."No va pasar eso (el paro), bueno... esperemos a ver qué pasa", señaló.Por la mañana, alrededor de 4 mil unidades del transporte público no realizaron sus recorridos normales a las 5:00 horas y salieron un par de horas después tras alegar que aún no se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno del Estado para el incremento de las tarifas.