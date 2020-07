Pide Chema no viajar por placer

Escuchar Nota

Ramos Arizpe, Coah.- Los empleados y funcionarios del Ayuntamiento fueron advertidos por la Dirección de Recursos Humanos de que quien realice viajes de placer en el periodo vacacional que empezará en breve y no se quede en su casa, podría alcanzar sanciones administrativas por desobedecer instrucciones del alcalde José María Morales.



“Se contemplan desde actas administrativas hasta suspensiones temporales, atendiendo a que estamos viviendo una contingencia y que no podemos circular por el estado o municipio. Hay que hacerlo con responsabilidad y cuidar a las familias”, dijo Felipe Aguirre Zamora.



Hizo mención que el periodo vacacional inicia el lunes 20 de julio y concluye el 31 de julio. Se regresará a laborar el 3 de agosto y corresponde al periodo vacacional de verano y no tiene nada que ver con la pandemia que se vive hoy en día.





Guardias



El director de Recursos Humanos dice que en la primera semana de vacaciones los funcionarios cubrirán guardias cuando menos una persona por cada departamento para que la ciudadanía no se quede desprotegida en cuanto a trámites se refiere.