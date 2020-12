Pide Cofece no cambiar permisos para gasolinas

Escuchar Nota

Saltillo, Coah-. La Cofece recomendó a las secretarías de Energía y Economía no emitir el proyecto de modificación para permisos de importación y exportación de hidrocarburos y petrolíferos, pues obstaculizaría la competencia en suministro y, por ende, mejores precios a los consumidores.



Además, solicitó a la Conamer notificar los anteproyectos que tengan impacto en cuanto a competencia.



El anteproyecto elimina los permisos de importación con vigencia de 20 años y los sustituye por otros de 5 años, señala la Cofece.



Con ello, añadió, se reducen los incentivos para invertir en infraestructura de transporte y almacenamiento, lo cual consolidará la posición dominante de Pemex en

comercialización.



“De aprobarse en los términos propuestos, se dificultaría seriamente la competencia y libre concurrencia en el mercado de comercialización de petrolíferos, porque podría complicar y encarecer la obtención de permisos de importación de gasolinas, afectando la posibilidad de los consumidores de acceder a más opciones de suministro y mejores precios”, determinó.



Pemex es la única que produce petrolíferos en el país, por lo que en el mercado de comercialización de gasolinas solo enfrenta competencia con las importaciones que realizan otras empresas.



Para que haya competencia, dijo Cofece, se requiere que la regulación no obstruya o dificulte la obtención, uso y renovación de los permisos para importar y que la Sener garantice su otorgamiento expedito y no discriminatorio.