Pide comisionado hacer algo para bajar contagios

Eagle Pass, Tx.- El comisionado del precinto 4 Roberto Ruiz reconoció y felicitó al gobierno de Coahuila y de Piedras Negras, por aplicar las medidas restrictivas al cerrar negocios a un horario especifico, en un intento por frenar los contagios que tan elevados se encuentran.



“Aquí en Eagle Pass, a pesar de que estamos catalogados como la segunda ciudad en toda la ciudad con más contagios, es realmente deprimente que no se haga nada al respecto“.



Declaró que se debe actuar ya, es necesario cerrar tiendas como lo hacen inclusive en Monterrey, México.



“La sana distancia, lavarse las manos, ya no funciona, la epidemia ya no está en la puerta, está dentro de casa, en la sala, el comedor, en la cocina, es una guerra que no vemos pero la tenemos en todos lugares“, resaltó.



El funcionario dijo que es increíble que no podamos tomar algo mas fuerte, “aunque el estado de Texas manda establecer cualquier restricción, hagámoslo un lado y tomemos acción para proteger a nuestra gente“.



Hizo un llamado a los dirigentes estatales para que intercedan ante el Congreso o ante quien corresponda para que se autoricen otras restricciones que permitan reducir la movilidad en la frontera y por ende evitar la propagación de los contagios de Coronavirus.