Pide Conafor no bajar la guardia por incendios

La Comisión Nacional Forestal pidió no bajar la guardia en incendios forestales con el fin de la temporada vacacional, ya que abril y mayo son los meses con mayor número de incendios registrados a nivel nacional.Ante la situación de sequía que prevalece en la mayor parte del país, piden a la población extremar precauciones con el uso del fuego en el campo. Cabe señalar que en Coahuila existe una veda de fuego, que prohíbe encender fogatas o quemar basura.Al mes de abril, la Comisión reporta 2 mil 97 incendios forestales en 29 entidades federativas, con una afectación de poco más de 43 mil hectáreas de arbolado, matorral y pastizal. Comparado con el mismo periodo del 2018, son mil 220 incidentes menos y una superficie afectada del 50% menos.Actualmente, existe baja humedad en el ambiente y hay una alta concentración de material vegetal seco, que sirve como combustible, por lo que la alerta roja sigue permanente.Debido al riesgo, la Conafor pide a la ciudadanía no utilizar fuego en el campo y, en caso de presenciar un incendio forestal, no intervenir y reportarlo.