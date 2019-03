Pide Conalep apoyo para detectar drogas

El Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) en Coahuila, pidió el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional y a Fuerza Coahuila, para hacer operativos al interior y exterior de los planteles en busca de drogas. Guillermo Ponce Lagos, director general, señaló que hasta el momento no han detectado a jóvenes con drogas, sin embargo, son de gran importancia estos operativos mochila como manera preventiva.“Nosotros invitamos al Ejército, tanto como a Fuerza Coahuila, que les hagan el favor de hacer revisiones, que lleven a la brigada canina, que son detectores, y hacemos revisiones periódicas, y hacemos también junto con los papás y maestros, un tipo de operación mochila pero con la fuerza canina, para que no sea muy violenta”, comentó.Añadió que lo importante es concientizar a los padres de familia para que desde casa inviten a sus hijos a no consumir drogas legales e ilegales, ya no portar objetos que pudieran ser utilizados como armas.“¿Qué hemos encontrado?, que el joven trae un desarmador, pero son de los talleres; hemos encontrado cosas de este tipo que son uso para sus pinzas de corte, y que les hemos pedido que estén en el plantel que no las anden cargando, pero realmente no se ha detectado otro tipo de situaciones”, agregó.