Pide Conapesca más estudios sobre supuesta presencia de delfín en latas de atún

Ciudad de México.- El comisionado nacional de Conapesca, Raúl Elenes pidió que se realicen estudios más profundos sobre la supuesta presencia de carne de delfín en latas de atún comercial en México, que se desprende de una investigación realizada en la Facultad de Estudios Superiores (FES), Cuautitlán de la UNAM.



En la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, el titular de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca), consideró que el atún nacional es de los mejores alimentos que podemos consumir los mexicanos.



“En el último estudio con respecto a la presencia quizá de trazas de carne de delfín en algunas latas de atún, si nos gustaría que se hicieran estudios más profundos al respecto, porque es algo importante conocerlo, para poder atacar las causas, si es que fuese el caso, que subsista esto”, manifestó.



Raúl Elenes destacó que el atún mexicano pertenece a una industria certificada incluso a nivel internacional, que tiene un gran cuidado, hasta donde se sabe, en los métodos y artes de pesca, ya que pasaron por los problemas del embargo, que al final pasó de ser un problema a un caso de éxito al incrementarse el consumo de 15 mil a 140 mil toneladas a nivel nacional.



En su oportunidad, el director general de Inapesca, Pablo Arenas, descalificó la investigación que se convirtió en una Tesis de Ingeniería en Alimentos sobre la presencia de delfín en atún enlatado, al afirmar que la metodología utilizada no es confiable y no hay posibilidad de esta contaminación.



“El Instituto ha hecho un análisis muy minucioso de este estudio y no hay ninguna posibilidad de que esto sea correcto, es una imposibilidad muy grande, porque el estudio es una Tesis de Licenciatura, hecha con muy buena intención, supongo, pero con metodologías que no son confiables, es una metodología en la que no pudo este mismo estudio distinguir entre tiburón, atún o carne de mamífero”, aseguró.



El titular del Instituto Nacional de Pesca agregó que los atunes, que son muy grandes de 1.20 de largo y entre 40 y 80 kilogramos de peso, se manejan individualmente desde que se capturan en el mar, se cuecen en ollas express gigantes y se colocan manualmente en las latas por las trabajadoras de las plantas, por lo que es imposible que se cuele un delfín en el proceso.



Con información de Excélsior