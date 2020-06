Pide consulado reagendar citas

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- El Consulado de México en esta frontera hizo un llamado a los solicitantes para trámites en esta sede en el sentido de que deberán reagendar sus citas vía internet para ser atendidos.



Lo anterior fue advertido por el Cónsul Ismael Naveja Macías al saber que el gobierno de Estados Unidos alargó por un mes más la prohibición de no cruzar al país a personas no esenciales por causas de la emergencia del coronavirus.



En este sentido, dijo que quienes tenían agenda su cita para estos días de junio pero también para las primeras semanas de julio, deberán de nuevo llenar los formatos en la página de la Secretaria de Relaciones Exteriores para que el sistema les otorgue una cita.



El sistema está abierto para quienes buscan ser atendidos pero aunque no lo dijo el Cónsul, todo esto es sujeto a cambios pues las decisiones de permitir el cruce a no ciudadanos no esenciales es del gobierno estadounidense.