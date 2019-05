Pide Coparmex mejorar protocolo de contingencia ambiental

Ante la afectación que produce la polución a capitalinos y la competitividad de las empresas, la Coparmex Ciudad de México pidió al gobierno local mejorar el nuevo protocolo ante contingencias ambientales para que sus medidas no solo sean reactivas sino preventivas.Luis Felipe Echavarría Escobar, presidente de la comisión de Desarrollo Sustentable y Energía del organismo, dijo, que las nuevas medidas debían ampliarse para actuar de manera integral antes de la llamada temporada de ozono.Asimismo requieren de una visión integral para que no solo respondan ante las contingencias un día antes de que puedan presentarse, sino que se traduzcan en acciones permanentes que disminuyan considerablemente el riesgo de polución durante las temporadas de calor alto y falta de lluvias.“El protocolo presentado es de acciones correctivas, lo cual apoyamos, pero tenemos que enfatizar que el trabajo se tiene que hacer previo, de tal manera que no permitamos que los índices de polución suban en los momentos más críticos”, indicó.En ese sentido se requiere un trabajo en materia de transporte, automovilistas, e industrias, y un trabajo preventivo en la zonas boscosas o de cultivos aledañas a la Zona Metropolitana del Valle de México para evitar incendios forestales”, añadió.En este sentido, aburro “el Centro Empresarial de la Ciudad de México hace un llamado al Gobierno de la Ciudad de México para que se trabaje no sólo de manera responsiva ante la polución, sino enfocarse en un trabajo más preventivo de las contingencias en un mediano plazo”.Para lograr este propósito, el organismo propone “invertir en el cambio del transporte público para modernizar la flota y cambiar las unidades viejas por nuevas y así migrar a fuentes de energía menos contaminantes, lo que representaría resultados a largo y mediano plazo”.Asimismo propone “planta de auditorías en las industrias para que eviten el uso de solventes, además de un acompañamiento del gobierno y acercamiento a fuentes de financiamiento para migrar a otros insumos menos contaminantes”.Creación de un cuerpo de guarda parques para zonas de cultivo y boscosas alrededor de la Ciudad de México para que sean los encargados de vigilar y controlar las quemas agrícolas y así evitar incendios forestales.Y Trabajar en un programa integral para mitigar las emisiones de gases contaminantes de fuentes estacionarias de gas licuado de petróleo que son gran parte del programa que tenemos de polución, esto se lograría brindando a las personas detectores de gases para que la gente sepa cuando tienen una fuga de Gas LP en sus instalaciones.