Pide CTM proteger salud de trabajadores

Saltillo, Coah.- Porque la emergencia sanitaria aún no termina y solo se aprobó la reactivación económica pero extremando precauciones para no exponer al personal de las diferentes industrias, la CTM hizo un llamado a todos los sindicatos a velar por la salud de sus trabajadores, constatando que se apliquen las medidas de prevención de ley.



Tereso Medina Ramírez, secretario general de la CTM en Coahuila, dijo que las organizaciones sindicales tienen la enorme responsabilidad de cuidar la salud de sus trabajadores, “por eso hago un llamado a todos los sindicatos que militan en la Federación de Trabajadores CTM, tanto de Saltillo como de Ramos Arizpe y el resto del estado, a que cuidemos a nuestra gente.



“Debemos de salvaguardar la salud de los trabajadores y es necesario hacer conciencia en ellos que la emergencia sanitaria no ha terminado y que seguimos en alerta, por lo que le pido a los compañeros que actuemos con mucha responsabilidad, que nos cuidemos, por nosotros mismos y por nuestras familias.



“Los sindicatos no solo debemos de preocuparnos, sino ocuparnos directamente y con toda la atención en garantizar que el trabajador salga sano de su casa a la empresa, y regrese igual de la planta a su hogar, y para ello hacemos un llamado para que se cumplan todas las disposiciones de las autoridades de Salud y del Trabajo”, agregó.



El líder sindical expuso que los sindicatos tienen la obligación de vigilar que se cheque la temperatura a los trabajadores antes de abordar las unidades de transporte, que porten cubrebocas, que en el traslado se guarde la sana distancia, que en los accesos a las plantas se les vuelva a tomar la temperatura, que se cuente con despachadores de gel y que en las plantas se cubran todos los lineamientos.



Modificar reglamentos



Medina Ramírez también exhortó a que, “a la brevedad, modifiquemos el reglamento interior de trabajo y que incluyamos el capítulo 4 que marcan los lineamientos sanitarios, que contemplan el Seguro Social y la Secretaría de Salud.



“Segundo, que este mismo capítulo se incluya en el contrato colectivo, referente a seguridad e higiene, para que aparezca en el contrato, y tercero, vamos a pedir a las Comisiones Mixtas de Seguridad e Higiene de todos los sindicatos que se capacite a profundidad a nuestra gente para que tengan todas las habilidades y conocimientos necesarios para protegerse en caso de situaciones como la que hoy estamos viviendo”, añadió.



Por último, el líder estatal de la CTM dijo esperar que en los próximos días se logre revertir ya la tendencia “y verdaderamente se logre aplanar la curva de contagios, para que las cosas vayan regresando a lo que deberá ser la ‘nueva normalidad’ en nuestro país, pero en la industria ya estamos trabajando con empresas y autoridades para que las medidas de higiene y prevención se mantengan definitivamente”.