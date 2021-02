Pide dejar caso Salgado Macedonio a autoridades judiciales

Escuchar Nota

"Este tipo de acusaciones y de violaciones son muy fuertes, pero tampoco se puede hacer linchamientos políticos; o sea, dejarle el asunto, si es político al pueblo, para no equivocarnos los mejor es preguntar y segundo, la autoridad el Ministerio Público, los jueces, no la campaña mediática", expuso.



El presidentese pronunció por no hacer linchamientos políticos en contra del candidato de, acusado del presunto delito de violación.Estimó que deben ser las instituciones como ellos que determinen si es que efectivamente Salgado Macedonio incurrió o no en una conducta tan grave como la que se le adjudica, debido a que no debe soslayarse que en temporada de elecciones las imputaciones "de todo tipo y la politiquería" se elevan en cantidades considerables.De hecho, en el marco de su conferencia matutina en Palacio Nacional, López Obrador sostuvo que siempre en esta clase de situaciones hay que preguntar “¿de parte de quién?”En la defensa a Salgado Macedonio sostuvo que en el país no hay medios de comunicación objetivos ni profesionales, por lo que no hay que descartar que las acusaciones contra el candidato morenista puedan formar parte de un ataque al proyecto de la Cuarta Transformación.