Pide DH denunciar las fallas del Insabi

Saltillo, Coah.- Aquellas personas que no reciban los servicios del Instituto de Salud para el Bienestar, como se han venido manejando púbicamente, tienen la opción de presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos en la entidad, declaró su titular, Hugo Morales Valdés.



Dijo que en caso de que se determine la no competencia de la Comisión, ya que el Instituto se considera de materia federal, aún se puede intervenir realizando una investigación preliminar y emitiendo medidas precautorias para poder resguardar la salud de la persona que se considere agraviada en su derecho a la salud.



Agregó que posteriormente se puede remitir a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, aunque aclaró que al momento no se ha tenido una sola queja, luego de la entrada en vigor del Insabi, que se debe recordar, aún quedaba pendientes algunas precisiones sobre su aplicación, según las últimas declaraciones públicas del secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez.



Hugo Morales expresó que como Comisión de Derechos Humanos ya han intervenido en otros casos que involucran sistemas de salud, como el de personas a las que no se les surtían medicamentos para tratar el cáncer por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y aunque se trataba del mismo supuesto pues es una entidad federal, fue posible lograr que se otorgaran y posteriormente se dio seguimiento por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.