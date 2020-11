Pide diputada Claudia Ramírez reconocer derechos de los menores trans a cambiar de nombre y sexo

Escuchar Nota

“El reconocimiento de los derechos de la infancia trans es un tema que puede resultar complejo y polémico para ciertos sectores de la sociedad, a pesar de ello, resulta necesario legislar el tema para no incurrir en un vicio de discriminación pues al impedir el derecho de cambio de identidad a los menores de edad, constituye una violación expresa al Artículo 1º de la Constitución Mexicana”.

“Coahuila se ha distinguido del resto del país por su legislación altamente progresista y protectora de los derechos humanos de las minorías. Seguir con ese legado es imperativo para ser congruentes con nuestra legislación democrática, moderna y tolerante, que nos enorgullece y nos identifica”, expresó la diputada.

De no hacerlo, argumentó, seguiríamos contraviniendo con nuestras leyes los principales estándares y directrices que los tribunales nacionales e internacionales han emitido sobre esta materia.Actualmente, en el Congreso de la Ciudad de México se discute una reforma al Código Civil que reconoce los derechos de la infancia trans. El proyecto ya fue dictaminado a favor en comisiones y falta su votación en el Pleno.“Esta reforma no busca fomentar la aplicación de hormonas o la realización de cirugías estéticas para cambiar cuerpos que aún no han alcanzado su pleno desarrollo; tampoco tiene que ver con el adoctrinamiento a pequeños y pequeñas para que abracen una causa que algunos llegan a considerar un error o una moda, como han sostenido algunos conservadores”.Adición al Artículo 125 de la Ley del Registro Civil, cambio de nombre y sexo:-En el caso de que el trámite sea realizado por un menor de edad, la solicitud deberá ser efectuada a través de quien ejerza la patria potestad, tutela o sus representantes legales y con expresa conformidad del o la menor teniendo en cuenta los principios de autonomía y capacidad progresiva e interés superior de la niñez de acuerdo con lo estipulado en la Convención sobre los Derechos del Niño.-De la identidad de género se desprende el derecho al reconocimiento del libre desarrollo de la personalidad y el derecho a la vida privada.-El derecho a la identidad ha sido reconocido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como un derecho protegido.-El derecho a la identidad está relacionado con la dignidad humana, el derecho a la vida y el principio de autonomía de la persona.-Significa el reconocimiento de la afirmación de la identidad sexual y de género como una manifestación de la autonomía personal.-La identidad de género y sexual se encuentra ligada al concepto de libertad, al derecho a la vida privada y a la posibilidad de todo ser humano de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia, conforme a sus propias convicciones.