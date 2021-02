Pide Drako apoyo

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- El arte marcialista de esta frontera, Drako Rodríguez, exhortó ayer a sus seguidores y a los aficionados en general a las luchas a estar al pendiente de su pelea y debut el próximo sábado en la UFC (Ultimate Fighting Championship).



“Las peleas empiezan desde las 4 de la tarde y estoy programado para la segunda pelea de la cartelera, por lo que deben asegurar si lugar desde temprano en Las Vegas, Nevada, o bien en cualquier otro sitio donde puedan ver la pelea por televisión”, dijo.



“Esta es la fiesta oficial, así que por favor sal a apoyarme. Soy muy afortunado de tener estar oportunidad de estar en la UFC, por lo que he estado trabajando duro que nunca para llegar el sábado al máximo” agregó.



“Gracias a todos los que me han apoyado a lo largo de los años en esta carrera y que me siguen apoyando, no olviden comprar nuestras camisetas Red’s Boxin”, reiteró Drako Rodríguez, arte marcialista de esta frontera.





PELEA CONTRA CANADIENSE



Drako Rodríguez hará su debut el próximo sábado en la UFC, en Las Vegas, Nevada, ante el canadiense Aiemann Zahabi, en pelea de exhibición en la categoría de los Peso Gallo donde hay confianza que Rodríguez salga triunfante.



El pleito entre Rodríguez-Zahabi está programado en la cartelera que estelarizarán Derrick Lewin y Curtis Blaydes, dentro de los peso pèsado.



Drako Rodríguez viene de competir en la Contender Series donde obtuvo una victoria por estrangulamiento triangular en la primera ronda sobre el prospecto Mana Martínez en una pelea que sostuvieron el año pasado. Zahabi no a estado en el octágono desde mayor del 2019 cuando perdió por decisión ante Vince Morales.