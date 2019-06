Pide Durazo mejores sueldos para fuerzas de seguridad

Durante la firma del Convenio de Colaboración Interinstitucional entre FOVISSSTE y la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana se hizo entrega de los primeros 107 certificados de crédito a elementos elementos activos de la Policía Federal. — FOVISSSTE (@FOVISSSTEmx) 27 de junio de 2019

El compromiso del gobierno federal es hacer de la Guardia Nacional un órgano de ley, de seguridad, con estándares internacionales, para lo cual impulsa el mejoramiento de las condiciones salariales y de capacitación de todas las fuerzas de seguridad que lo integrarán.Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que para lograr ese objetivo se apoyará a los elementos de las policías militar, naval y federal interesados en formar parte del nuevo organismo del Estado.Durante la firma de Convenio de Colaboración Interinstitucional Fovissste-Secretaría de Protección Ciudadana, que prevé la entrega de mil créditos de vivienda para elementos de la Policía Federal (PF), subrayó que es imprescindible mejorar las condiciones socieconómicas de los cuerpos de seguridad en el país.Debe ser así, dijo, pues "no podemos como gobierno ni como ciudadanos ser tan exigentes con ellos cuando no nos hemos preocupado, históricamente, de forma adecuada y suficiente para garantizarles una vida digna".Admitió que ello no sucederá de un día para otro, "pero no se puede detener el proceso de dignificación de los cuerpos de seguridad porque sin esa dignificación el país no estará nunca en posibilidades de garantizar las condiciones de paz y tranquilidad que tanto anhelan los mexicanos".El funcionario remarcó que no se puede ser demandante con elementos de seguridad con ingresos insuficientes para una sobrevivencia económica digna, por lo que también anunció que las prestaciones sociales de los elementos de la Marina y de la Defensa también estarán al alcance de todos los elementos de la PF que pasarán a formar parte de la Guardia Nacional.Indicó que actualmente los elementos de la PF son de los mejor pagados en México, pero más de 300 mil elementos de los cuerpos municipales de seguridad no están en condiciones administrativas dignas e incluso algunos, en alguna parte del estado de Oaxaca, ganan solo dos mil 490 pesos al mes.En tal sentido hizo referencia a la propuesta de crear un modelo nacional de policía, que impulse la capacitación, profesionalización y mecanismos de ascenso, bajo programas académicos y policiales homologados para que en forma progresiva se puede ir mejorando sus percepciones.Durazo Montaño recordó que la PF formará parte de la Guardia Nacional de manera gradual y en un periodo máximo de 18 meses, y que en un principio serán solo las divisiones de Fuerzas Federales y Gendarmería y poco a poco las demás se irán incorporando hasta concluir el periodo de liquidación de la PF.Dejó claro que en ese proceso no resultarán afectados los derechos de los elementos de la Policía Federal y, por el contrario, se buscará que en su paso al nuevo organismo se mejoren sus prestaciones.El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana también confió en que con la firma de acuerdos como el suscrito este día se fortalecerá la función judicial y celebró la aportación del gobierno federal a través del Fovissste de destinar mil créditos a elementos de la PF, de los que se han concretado 107.