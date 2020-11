Pide Emilio De Hoyos apoyo para que productores de Acuña y Jiménez regularicen su patrimonio

Escuchar Nota

“Para ellos, resulta fundamental tener la certeza de poseer un predio regular, que cuente con todas las formalidades jurídicas y por tanto poder llevar a cabo todos los trámites inherentes al predio, como contar con mejores servicios públicos, incluso mayor plusvalía” mencionó el Diputado del Distrito Uno, Emilio De Hoyos.

El Presidente de la Junta de Gobierno,, sobre los programas de regularización de predios, a fin de que puedan tener tranquilidad y certeza de su patrimonio, lo antes posible.En Sesión Ordinaria,, pero también un acercamiento por parte de la autoridad, a que informe sobre los programas de apoyo a quienes viven en predios o son productores propietarios de parcelas que aún no han sido regularizadas por falta de recursos y que con el paso del tiempo se empieza a hacer más difícil su regularización.Como es el caso de los, que comprende los módulos No.1 Palestina, No.2 San Carlos y No.3 Balcones, los cuales se extienden por los municipios de Acuña y Jiménez.De este Distrito de Riego depende ely resulta por demás necesario la implementación de acciones extraordinarias para hacer asequibles los trámites y programas de regularización, que en el caso particular, son muchos los productores que se encuentran en la incertidumbre de verse imposibilitados de heredar en el futuro o disponer de los predios que legítimamente poseen, pero que no se encuentran debidamente regularizados, con los riesgos jurídicos que ello implica.