Pide especialista apostar por la gente mexicana

“El reto que tenemos en Recursos Humanos es que necesitamos mostrar el impacto económico que tiene la alta rotación. En mi empresa cuesta 600 dólares en cada caso… todo empieza en que metamos a nivel financiero el impacto de los indicadores de recursos humanos”, expresó.

Según Flores Pineda, la receta es estar cerca de la gente, escucharla, atenderla, darle un trato digno, preocuparse por sus condiciones. “Cuando haces eso, te blindas. Esto es un trabajo de la administración y del sindicato”, dijo.

En un entorno económico como el que se avecina, hoy más que nunca es vital apostarle a la gente, reconocer que sin ella las empresas no producen, dijo, empresa con altos niveles de productividad y cero rotación.El directivo abrió ayer las ponencias delcelebrado en esta ciudad, donde expuso ante más de 300 representantes de empresas la importancia de proveer a los trabajadores de un ingreso económico suficiente, un trato digno y sobre todo un ambiente que les ayude a crecer.De toda la gama de programas implementados en, dijo que uno de los que mejores resultados dieron tiene que ver con la integración de la gente en los proyectos de mejora, pues incrementa su motivación y ofrece su talento, lo que impacta de manera positiva en los resultados, por lo que no está mal reconocerlos emocional y económicamente. Subrayó que “un asociado no huye de la empresa, huye de los jefes, de un mal líder”.Aunque desde la aprobación de la reforma laboral ha habido calma, el abogadono descartó conflictos laborales a gran escala derivados de asuntos sindicales.Con las modificaciones se ha impulsado la creación de sindicatos, sin embargo algunos no buscan el bienestar del trabajador.