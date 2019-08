Pide esposa de Emilio Lozoya amparo contra captura

Ciudad de México.- Marielle Helene Eckes, esposa de Emilio Lozoya, solicitó un amparo contra la orden de aprehensión que pesa en su contra por adquirir una residencia en Ixtapa de 1.9 millones de dólares, con dinero que la autoridad presume que es de procedencia ilícita.



La demanda de garantías fue turnada ante Jesús Chávez Hernández, juez Décimo Tercero de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, a quien no le solicitaron suspender el mandato de captura girado por lavado de dinero y asociación delictuosa.



El impartidor de justicia no ha acordado aún admitir el recurso y, en lugar de ello, giró oficios a los Juzgados Primero y Octavo de Distrito en Amparo Penal para que informen si tienen antecedentes de otras demandas de Eckes, para eventualmente turnarles el juicio de garantías recién presentado.



El amparo, presentado por el apoderado legal Javier Esquinca, del despacho de Javier Coello Trejo, por el momento sólo pretende combatir el fundamento de la imputación, lo que se conoce como el fondo del asunto, y buscar una sentencia definitiva que invalide el mandamiento judicial.



La orden de captura contra la esposa del ex funcionario fue librada el pasado 4 de julio por Jesús Eduardo Vázquez Rea, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.



En dicho expediente, también se instruyó la aprehensión del propio Lozoya, su hermana Gilda Susana Lozoya y su madre Gilda Margarita Austin Solís, así como Nelly Maritza Aguilera Concha, la vendedora de la residencia en Ixtapa, y el empresario Alonso Ancira.



La Fiscalía General de la República presume que los recursos para adquirir la mansión tienen un origen ilícito, porque una de las cuentas con las que se pagó una parte de su valor recibió fondos de otra cuenta bancaria que ha sido señalada por ex directivos de Odebrecht como una en la que depositaron sobornos a Lozoya.



Además, para la operación de compra venta, Eckes contrató los servicios de Juan Carlos Quintana Serur, uno de los abogados externos de Altos Hornos de México, a quien Lozoya prestó sus servicios a través de dos contratos de consultoría, antes de ser director de Pemex.