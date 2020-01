Pide EU no unirse a caravana migrante

Escuchar Nota

"Estoy de acuerdo con los que abogan por los derechos humanos de los hondureños. Al unirse a la caravana pone su vida en las manos de los criminales", urgió Morgan en su cuenta de Twitter.

El comisionado de la, (CBP, en inglés), Mark Morgan, pidió nhacia territorio norteamericano."México ha sido claro que no permitirá el paso y los EU lo removerá", agregó en un mensaje en Español.Reportes de la prensa y televisión locales afirmaban queAl menosLa Casa del Migrante en Guatemala dijo a medios que decenas de la caravana durmieron en sus instalaciones la noche del miércoles.Los migrantes, que salieron el miércoles de madrugada de una terminal de autobús en la ciudad de San Pedro Sula, no tardaronDurante días circuló en medios sociales una llamada a formarPero la asistencia, aunque grande, no era comparable a las comitivas de 2018 que provocaron la ira del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.El nuevo Presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, dijo el miércoles que el secretario mexicano de Exteriores, Marcelo Ebrard, le había dicho queLa Secretaria mexicana de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, advirtió deAlgunos migrantes dijeron saber que entrar en Estados Unidos sería complicado, pero indicaron que lo intentarían de todos modos.