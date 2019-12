Pide experto impulsar educación financiera en México

“El atraso económico se deriva del rezago en la educación, por ello es de suma importancia que les demos a nuestros niños un sistema con una educación financiera verdadera, con conocimientos ligados a tecnología, pero relacionados con entender el valor del tiempo”, mencionó.

Sin discutir la viabilidad de la reforma educativa, el economista, lamentó que entre las grandes ausentes estén materias como educación financiera y educación emocional.Mientras que México sigue en el último lugar de los países que integran laen lo que se refiere a programas educativos, dichos temas no se consideran en los planes.De integrar esas materias “se convertirían de forma indispensable en el futuro que vivirían los niños y un cambio de cultura que marcaría por completo la mentalidad para que ya no fuera dependiente del Gobierno e inclusive de la iniciativa privada”.Respecto a la inteligencia financiera,indicó que se requiere toda una reprogramación. Desde niños, ahorrar en una alcancía, es el máximo, pero juntar dinero solo por juntarlo, al final no representa ningún progreso si no se cambia la palabra de ahorrar por la de invertir.Además, recomendó incluir temas de inteligencia emocional desde los niveles de educación básica, ya que actualmente hay mucha discapacidad e inseguridad en la toma de decisiones.