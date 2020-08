Pide García Luna desechar acusación y cuestiona a jurado

Escuchar Nota

"Por una abundancia de precaución, desde este momento solicitamos desechar la nueva acusación (indictment), con base en que los procedimientos ante el gran jurado violaron el Título 28 del Código de los Estados Unidos", afirmaron los litigante Cesar DeCastro y Valerie Gotlib.



desechar la nueva acusación en su contra por el delito de empresa criminal continua, al considerar que hay dudas sobre la legalidad de la integración del gran jurado que lo aprobó., que no fue establecido en Brooklyn, sino que por la pandemia de Covid-19 tuvo sus deliberaciones en Central Islip, en el suburbio neoyorquino de Long Island.En el derecho penal estadounidense, el gran jurado es reunido por la fiscalía para aprobar los cargos antes de ser presentados a una corte.Sus sesiones son secretas, al igual que la identidad de sus integrantes, que deben ser elegidos de manera aleatoria "entre una muestra representativa de la comunidad", lo que según la defensa no habría ocurrido al mover el caso de Brooklyn a Long Island.La nueva acusación, por un cargo de empresa criminal continua, es la más grave en su contra, pues contempla una pena mínima de 20 años de cárcel.Dicha acusación fue presentada el 30 de julio, al tiempo que el Departamento de Justicia acusó por los tres cargos de conspiración a Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño García, cercanos colaboradores de García Luna en la SSP y otras dependencias en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón.sobre la forma en que la Corte para el Distrito Este de Nueva York integra sus grandes jurados, así como las afectaciones que la pandemia ha provocado en dicho procedimiento.Estos materiales no implican la revelación de la identidad de los miembros del gran jurado de García Luna, sino que son datos sobre raza, género, edad, lugar de residencia, número de personas que no respondieron al citatorio, datos de asistencia y ausencia a cada sesión del jurado, y datos de la llamada master jury wheel, que es el dispositivo del que se obtienen nombres para garantizar la representatividad de los jurados, entre otros., en particular sobre el tema de la integración del gran jurado y la aplicación de las reglas respectivas.