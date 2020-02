Pide Gattuso paciencia: ‘ya no iré a México’

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Gennaro Gattuso, director técnico de Hirving Lozano en el Napoli, aseguró que no vendrá más a México debido a que la prensa italiana se encargó de buscar que se le crucificara en nuestro país por no darle minutos al “Chucky” en la Serie A.



“Obviamente solo hablas de Lozano porque costó 50 millones. No tomo decisiones porque no me gusta. Tomo decisiones de manera funcional. Luego me matan, pero me responsabilizo por ello. En México me masacraron, usted escribió que me declararon la guerra, bueno... ¡paciencia! Ya no iré a México”, dijo ‘Rino’ en conferencia de prensa previo al duelo ante el Cagliari.



Además, dijo que Fernando Llorente se merece una oportunidad al igual que Lozano y no sabe si su tridente con Callejón, Mertens e Insigne sea el futuro del club.







“No sé esto. Tengo jugadores muy fuertes en ataque y decido juego tras juego. Creo que le estoy dando muy poco espacio a Fernando en este momento. Llorente merecería mucho y mucho más”.



Finalmente, compartió que Lozano quedó fuera de la convocatoria por una contractura y que sentó a Allan porque no entrenó de buena forma.



“Koulibaly, Milik, Lozano y Allan están fuera. Hirving tuvo una contractura. Allan no entrenó como yo quería, entrenó caminando y así se quedará en casa, no lo he llamado. Mañana es otro día, nos vamos sin rencor. Si trabaja como yo quiero, volverá, de lo contrario esperará nuevamente”, finalizó.