Pide Greenpeace a industria del plástico no aprovecharse de Covid-19 para promover sus desechables

“Esto no se trata de un oportunismo, de poder aprovechar la coyuntura del Covid-19 para seguir promoviendo artículos que ni siquiera tienen que ver con sanidad, porque nosotros hemos sido enfáticos, los que se prohíben como plásticos de un sólo uso, son estos artículos que pueden ser reemplazados por utensilios reutilizables y no los productos médicos, los productos médicos tienen que seguir siendo desechables, sean de plástico o de lo que sean, por una cosa de salubridad, por una cosa de salud pública, esos nunca han estado en cuestión, pero la verdad es que una bolsa de plástico no nos va a salvar de la pandemia del Covid-19”, argumentó.



“Lo que nosotros buscamos es que no haya un retroceso en las medidas que ha adoptado tanto la Ciudad de México como los 25 estados, vamos por la línea correcta, proteger el medio ambiente es proteger la salud de las personas, porque nuestra salud depende del equilibrio y del buen estado de los ecosistemas, pero también depende de que entendamos que este modelo de seguir extrayendo materias primas, de usar y tirar, es insostenible”, manifestó.



hizo un llamado a la industria del plástico a no aprovecharse de la emergencia delpara promover sus bolsas y demás utensilios desechables que tanto contaminan al planeta.Miguel Rivas, líder del proyecto de Océanos de la agrupación ambientalista, destacó que según estudios científicos la nueva cepa del Coronavirus resiste de dos a tres días en el plástico, por lo que no es una opción ante la pandemia.El doctor en Ciencias Biológicas pidió a las autoridades y la ciudadanía no dar ni un paso atrás en la prohibición de plásticos de un sólo uso, y seguir llevando sus bolsas de otros materiales reutilizables para realizar sus compras, manteniéndolas con buena higiene, lavándolas con agua y jabón, para seguir abonando a la salud de los ecosistemas, que también es nuestra salud.