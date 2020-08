Pide hijo de César Duarte amparo contra aprehensión

Escuchar Nota

Ciudad de México.- César Adrián Duarte Gómez, hijo del ex Gobernador de Chihuahua, César Duarte, presentó un amparo contra cualquier posible orden de aprehensión que pudiese haber sido librada a solicitud de la Fiscalía de esa entidad.



Si bien la demanda fue registrada por Augusto Octavio Mejía Ojeda, Juez Tercero de Distrito en Amparo Penal en esta capital, por el momento no ha sido admitida, señalan registros judiciales.



El juzgador dio un plazo de 5 días al hijo del ex Mandatario para que aclare su petición de amparo, como condición para admitir el recurso legal.



Este es uno de los amparos llamados "buscadores", mediante el que Duarte Gómez pretende saber con certeza si existe o no una orden de aprehensión librada en su contra, en este caso por un juez de control del Distrito Judicial de Morelos en Chihuahua.



Desde el 8 de julio pasado, cuando fue detenido en Miami, Florida, César Duarte y tres de los integrantes de su familia han presentado amparos contra posibles órdenes de captura libradas por jueces del fuero común de Chihuahua.



Lo hizo el propio Duarte, su esposa Bertha Olga Gómez Fong, su hija Bertha Isabel y ahora su hijo César Adrián Duarte Gómez.



El último expediente que judicializó la Fiscalía de Chihuahua contra el ex Gobernador fue en septiembre del año pasado y es precisamente el desvío de recursos de 96.6 millones de pesos que ahora lo tiene sujeto a juicio de extradición.