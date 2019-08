Pide INE a diputados aclarar ley electoral

El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene su resistencia a disminuir el costo de la democracia con una reforma electoral y exige que esta subsane vacíos legales que han motivado trampas de políticos e ineficiencia del gasto.La Cámara dereactivó la discusión sobre la reforma electoral, por lo que se reunió con el Consejo General del INE, cuyos integrantes señalaron deficiencias en la legislación, así como las áreas en las que pueden reducir el gasto y aquellas en las que no están dispuestos a renunciar.Por ejemplo, indicaron, los legisladores deben definir detalladamente cuáles son los límites de los partidos y sus militantes en quejas que se han vuelto cotidianas, como la propaganda prohibida en el artículo 134 de la Constitución, informes gubernamentales, el uso de niños en spots, programas sociales, entregas de dádivas y las llamadas 'juanitas'.La consejera Pamela San Martín consideró que se deben precisar además las atribuciones dely de los organismos electorales locales (), pues no están claras en la legislación y lo que sucede en los hechos es que cada parte define cuál es su trabajo y donde se juntan las tareas, se coordinan.Su compañero Roberto Ruiz demandó que en la reforma se obligue a realizar cambios a las legislaciones locales, con parámetros nacionales, en temas como el tope de gastos de campaña.Coincidió en que el INE termina llevando a cabo actividades que corresponden a los Oples. Por ejemplo, dijo, en la pasada elección vigiló lo que le tocaba a dichos organismos.Otros consejeros también pidieron una revisión sobre las atribuciones del organismo para que algunas de ellas se deleguen a otras dependencias."Creo que esta reforma puede revisar qué es esencial para la Unidad Técnica de Fiscalización y que otras pueden trasladarse a otros ámbitos. ¿Se debe fiscalizar a las Agrupaciones Políticas Nacionales si ya no reciben recursos públicos? ¿Que se fiscalicen a las organizaciones de observadores, cuando hay otras organizaciones que fondean o están sujetas a controles? Esto para descargar a la Unidad de Fiscalización", indicó Ruiz.También planteó que se obligue a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBC) y al Sistema de Administración Tributaria (SAT) para que entreguen en menos de 30 días requerimientos para concluir la fiscalización del gasto de los partidos, pues responden cuando la revisión ha concluido y por ley esta debe realizarse en 40 días.Además, los consejeros insistieron en que se reducirían millones de pesos si se instrumenta la urna electrónica.El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, informó que el presupuesto del INE ha ido a la baja. Por ejemplo, expuso, en el 2000 solo significaba el .67 por ciento y en 2019 es del .18 por ciento.Sin embargo, argumentó, la carga de trabajo es mayor, pues mientras en 23 años efectuaron 18 elecciones, en los últimos 5 años han participado en 198.Los legisladores criticaron que no se realicen propuestas sobre cómo puede el INE reducir sus gastos.Por ejemplo, el ex consejero electoral, y ahora diputado del, Marco Gómez, indicó que debían revisarse los convenios con dependencias y organizaciones, pues ejecutarlos implica recursos materiales y humanos.Desglosaron cuestionamientos cuyas respuestas serán enviadas por el Instituto, como detallar el proyecto de la urna electrónica, por qué las prestaciones no son igualitarias para los empleados, exactamente qué ahorros se tendrían de homologarse acciones, definir atribuciones o suspender áreas de coordinación entre organismos electorales federal y locales.El consejero del INE, Lorenzo Córdova, advirtió que al aclararse atribuciones, sanciones o acciones habrá eficiencia del gasto.