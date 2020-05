Pide Khan evento público

Escuchar Nota

Ciudad de México.- El exrival de Saúl “Canelo” Álvarez y también excampeón del mundo en peso welter ligero plata, Amir Khan, declaró que no piensa pelear en funciones sin público, por las preocupaciones que tiene por la pandemia de coronavirus y porque hacerlo a puerta cerrada, según él, sería como hacer un entrenamiento.



“A pesar de que hay mucho dinero, no podría hacerlo porque necesito la base de fanáticos allí”, dijo Khan a la cadena BBC. “Tengo tres hijos. Ya hago mucho en el deporte y siento que prefiero estar 100% seguro antes de volver a entrar”.



El Reino Unido como Estados Unidos son los territorios que han pujado más por tratar de organizar peleas pese a la pandemia del Covid-19. Sin embargo, por ahora no hay una fecha exacta para que eso suceda.







Khan, por otra parte, es uno de los peleadores de segunda línea más importantes que tiene el país, por debajo de los pesos completos y campeones mundiales Tyson Fury y Anthony Joshua.



“Simplemente siento que para un boxeador entrar en una arena y entrar en una pelea sin fanáticos en un estadio vacío, será como entrar en una sesión de entrenamiento, así que realmente no puedo ver que funcione”, agregó.



Khan registra dos derrotas en sus últimos 5 combates, entre ellos el nocaut que sufrió ante Álvarez en mayo del 2016.